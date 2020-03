Per Thatcham Research la sicurezza della Tesla Model 3 è Basic: Taycan e MINI Superior

A livello di sicurezza "di bordo", la Tesla Model 3 è certamente una delle vetture più sicure del mercato, come hanno confermato i test della NHTSA americana o le 5 Stelle di Euro NCAP. Il suo sistema di apertura keyless e di allarme invece quanto è sicuro?

Appena ieri vi abbiamo raccontato di un nuovo studio che ha trovato importanti falle su migliaia e migliaia di auto Toyota, Hyundai e Kia di vecchia generazione, che si possono aprire in pochi secondi come per magia. La Tesla Model 3, sin dal suo debutto, si apre e avvia grazie a una chiave digitale presente sullo smartphone - associata all'app ufficiale di Tesla - ma quanto è sicuro questo sistema?

Thatcham Research ha analizzato la sicurezza di 13 auto sul mercato dando i giudizi Superior, Basic e Poor. Dei 13 modelli, 7 hanno ottenuto il miglior rating Superior, 2 solo il Basic, 4 il Poor, dunque insufficienti. Nella lista anche 3 vetture 100% elettriche, pensiamo alla nuova MINI Cooper SE e alla Porsche Taycan Turbo, con entrambe che hanno ottenuto il grado Superior; la Tesla Model 3 si è purtroppo fermata al Basic, come mai?

La società non è riuscita ad aprire la vettura, che usando l'NFC è molto sicura e non è soggetta ad attacchi relay; tuttavia il sistema di allarme fornito dall'azienda non sarebbe del tutto sufficiente secondo Thatcham Research. Un dettaglio che potrebbe essere risolto via software, come ha specificato la società di ricerca: "Tesla ha un grande vantaggio, poter migliorare le sue funzioni over-the-air con aggiornamenti software. Stiamo lavorando con loro per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza della Model 3". Dunque le cose potrebbero presto cambiare in meglio.