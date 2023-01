Il TG2 distrugge le auto elettriche: tutto vero o c'è qualche imprecisione?

Signore e signori è successo ancora, la televisione ha diffuso informazioni ambigue nei confronti delle auto elettriche. Questa volta è successo al TG2 Post, programma dedicato all’attualità e ai fatti del giorno della TV pubblica.

Abbiamo scritto “è successo ancora” perché già un’altra volta ci siamo soffermati su servizi non propriamente esatti in merito al mondo elettrico: ne abbiamo parlato nell’articolo La TV attacca le auto elettriche senza conoscerle. L’articolo di oggi potrebbe più o meno intitolarsi allo stesso modo, poiché diversi ospiti nello studio del TG2 Post hanno affermato come le elettriche costino solitamente il doppio rispetto alle controparti benzina, oppure che praticamente pochissimi italiani possano permettersele - solo per dirne due.

Il nostro amico Matteo Valenza ha realizzato un video in cui smonta una dopo l’altra tutte le inesattezze affermate in televisione, per rispondere alle prime due questioni infatti si può dire che la Dacia Spring costa appena 5.000 euro in più di una Panda Hybrid e con gli incentivi attualmente disponibili il gap è praticamente azzerato. Sembra poi che, mediamente, gli italiani mettano a disposizione 22.800 euro per l’acquisto di una nuova vettura; uniti all’Ecobonus si arriva a una cifra attorno ai 28.000 euro, utile ad acquistare diverse vetture elettriche, anche con 300 km di autonomia.

Questi sono solo alcuni esempi dei temi trattati dal TG2 Post e ripresi da Matteo Valenza, per saperne di più vi lasciamo al suo video.