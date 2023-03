Texas, incidente choc: 150 veicoli coinvolti e 6 morti. Il video dell'apocalisse

E' stata una scena apocalittica quella che si sono trovati di fronte i soccorritori che sono intervenuti su un'interstatale del Texas. Tutta colpa del ghiaccio che ha causato un maxi incidente che ha coinvolto 150 veicoli, uccidendo purtroppo anche sei persone.

A differenza dell'Italia e in generale dell'Europa dove la primavera è ufficialmente iniziata sia dal punto di vista meteorologico quanto dal calendario, oltre oceano l'inverno non sembra voler mollare la presa e in Texas si è verificata una tempesta invernale che ha ghiacciato le strade, causando numerosi disagi per gli automobilisti.

L'esempio più lampante è quanto verificatosi sull'Interstate 35, a Fort Worth, dove mezzi pesanti, furgoni e auto hanno dato vita ad un ammasso di lamiere indefinito. "Molte persone sono rimaste intrappolate all'interno dei loro veicoli e hanno richiesto l'uso di attrezzature di soccorso idraulico per liberarle", ha spiegato ai media locali Jim Davis, capo dei vigili del fuoco di Fort Worth.

Purtroppo sei persone hanno perso la vita, mentre 65 sono rimaste ferite e trasportate presso gli ospedali locali, di cui tre in condizioni molto gravi, così come fatto sapere da Matt Zavadsky, portavoce di MedStar, che fornisce il servizio di ambulanza per l'area. Numerosi automobilisti sono invece stati curati sul posto e poi rilasciati.

L'incidente è avvenuto alle 6 di mattina, mentre l'interstatale stava riempiendosi di veicoli diretti verso i posti di lavoro, e fra coloro che sono rimasti coinvolti anche diversi operatori sanitari e agenti di polizia.

"Abbiamo visto un gran numero di persone in camice, che avevano i documenti d'identità dell'ospedale... in alcuni casi, i nostri colleghi conoscevano quelle persone", ha detto ancora Zavadsky. "La carreggiata – ha aggiunto - era così scivolosa a causa del ghiaccio che molti dei primi soccorritori sono caduti”.

La tempesta di ghiaccio ha interessato il Texas per poi spostarsi a nord, lungo il confine fra Stati Uniti e Canada e causando un forte calo delle temperature, al di sotto delle medie del periodo. Purtroppo non è la prima volta che si verifica quest'anno un incidente di tali proporzioni negli States.

Lo scorso gennaio, ad esempio, vi avevamo riportato la notizia di un maxi tamponamento in Ohio con 51 auto coinvolte. A fine dicembre, invece, aveva fatto il giro del web la notizia del maxi tamponamento in Cina con 200 veicoli coinvolti causa nebbia.