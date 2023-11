Il Texas banna le muscle car dai Coffe&Cars: troppi burnout e sgasate

Il gruppo di incontro del Texas Coffee & Cars ha comunicato sui social media che auto come Mustang, Charger e Camaro non saranno più ammesse ai suoi eventi. Gli organizzatori avevano più volte chiesto ai partecipanti di evitare le troppe sgommaste e burnout (che ormai erano un mantra dell'evento) che portavano all'intervento della polizia.

Alcuni commentatori hanno criticato gli organizzatori di Coffee & Cars per aver discriminato un gruppo specifico, dal momento che non sarebbero solo i possessori di muscle car a comportarsi in modo sconsiderato. Del resto i meme e le battute sui conducenti di Mustang sono famosi, e non sono infondati, soprattutto negli Stati Uniti. Alcuni guidatori poco esperti, ma molto "entusiasti" riescono persino a schiantarsi in parcheggi deserti , mostrando che una configurazione con un motore potente davanti e le ruote motrici dietro non è facile da gestire (per ora Dodge Challenger è la muscle car più venduta).

Le ragioni del ban sono dunque legate (oltre al disturbo della quiete pubblica) a una questione di sicurezza per gli spettatori, che potrebbero rimanere coinvolti durante una guida non proprio da manuale dei possessori di queste muscle car. Per questo motivo, gli organizzatori di Coffee & Cars hanno invitato le persone a non incoraggiare questo comportamento. Si spera che questo divieto (temporaneo) serva a qualcosa.

Chissà se questi utenti sono a conoscenza del fatto che Dodge abbandonerà le muscle car a benzina. Sappiamo molto bene del resto come negli USA siano diffusi questi generi di veicoli con motore V8 ad alte cilindrate.