Texano compra una Lamborghini Urus coi sussidi per il COVID

La pandemia di coronavirus in Italia è stata in parte domata, ma in molte aree del mondo i governi e le popolazioni non sono riusciti a gestire allo stesso modo la situazione. Ne sono un esempio gli Stati Uniti, dove i casi totali accertati di COVID-19 hanno superato i 5 milioni.

Per questo motivo la situazione è tutt'altro che rosea, e alcuni stati hanno approntato lockdown estensivi o a macchia di leopardo per provare a limitare l'espansione del virus. Per coloro la cui attività lavorativa è stata interrotta sono stati però predisposti sussidi e prestiti in modo tale da alleviare le difficoltà economiche.

Ovviamente quando c'è da distribuire denaro salta sempre fuori un numero di persone che approfittano dell'erogazione anche quando non dovrebbero, e il caso di oggi ne rappresenta un esempio lampante. "Il Paycheck Protection Program è un prestito utile a fornire un incentivo diretto per le piccole imprese per aiutarle a pagare i lavoratori." Questa è la descrizione che troverete sul sito di United States Small Business Administration nella sezione Coronavirus Relief Options.

L'intento è chiaro, ma un imprenditore ha deciso di sfruttare il prestito in modo fraudolento per mettere in atto delle spese pazze. Una di queste è risultata essere una Lamborghini Urus nuova di zecca, che negli USA costa 222.000 dollari nella versione 2021MY e incorpora un poderoso V8 bi-turbo da 650 cavalli.

A quanto pare l'individuo avrebbe messo in cassaforte un prestito di 1,6 milioni di dollari usandolo, escludendo la già citata Urus, per comprare un Rolex e un pick-up Ford F-350. Inutile dire che l'uomo ha da controbattere a varie accuse, tra le quali false dichiarazioni verso un istituti finanziario, frode bancaria, frode postale e coinvolgimento nell'attuazione illegale di transazioni monetarie.



Giusto per citare un caso simile vi rimandiamo a un uomo della Florida, che con un comportamento del tutto simile a quello appena esposto, si è appropriato di sussidi COVID per portarsi a casa una Lamborghini Huracan invece di coprire le spese della sua azienda. In chiusura, cambiando argomento, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa magnifica Lamborghini Essenza SCV12: è un bolide da 830 cavalli pensato solo per la pista.