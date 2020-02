Il tettuccio dell'Aston Martin Vantage Roadster si chiude in meno di 7 secondi

Aston Martin ha presentato la sua nuova Vantage Roadster, versione decapottabile della Vantage debuttata ben due anni fa. Inutile dire che stiamo parlando di un veicolo stupendo, che dalla sua può anche contare sulla capote più veloce di sempre. Il meccanismo impiega meno di 7 secondi per aprirsi e chiudersi, e funziona anche in movimento.

Il motore è lo stesso della Vantage che conoscevamo già, un V8 4.0 in grado di erogare 510CV. La capote è in tela e può essere aperta in meno di sette secondi anche in movimento, purché non si stia viaggiando ad una velocità superiore ai 50Km/h. Per capirci, stiamo parlando di un tempo di apertura-chiusura ben inferiore a quello che troviamo su altre decapottabile premium come le Mercedes-AMG GT Roadster e Porsche 911 Cabrio.

Ovviamente il tettuccio decapottabile ha il suo prezzo in termini di peso, così la Vantage Roadster pesa ben 60Kg in più rispetto al modello coupé.

L'Aston Martin Vantage Roadster può viaggiare ad una velocità massima di 305 Km/h, con uno scatto da zero a 100 in appena 3,8 secondi. Insomma, un'auto in grado di dare un'esperienza di guida decisamente sportiva.

La Roadster anticipa un nuovo lifting, che verrà introdotto anche sulla Vantage coupé: la mascherina anteriore è stata infatti ritoccata per renderla più di classe. La decapottabile può anche contare sui nuovi cerchi in lega da 20 pollici.

Quanto al prezzo, si parte da 170.000 euro con le prime consegne che dovrebbero arrivare già nel secondo trimestre del 2020.