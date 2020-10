Il tetto di una Tesla Model Y si stacca in autostrada pochi minuti dopo l'acquisto

La notizia che stiamo per raccontarvi ha dell’incredibile, anche se purtroppo in casa Tesla sembra che lo stesso evento sia accaduto altre volte. Una Tesla Model Y nuova di zecca, appena ritirata, è diventata in pochi istanti una cabrio: il tetto è infatti volato via come nulla fosse.

Già in passato problemi simili erano stati segnalati su Model X, la speranza era che i tecnici Tesla avessero rafforzato i controlli in fase di assemblaggio, sembra però che non tutto sia stato risolto... La storia che stiamo raccontando è spuntata su Reddit, dove l’utente Indescribables ha postato alcune foto, un brevissimo video e descritto in questo modo quegli assurdi attimi: “Eravamo a bordo della Tesla Model Y da pochi minuti quando abeiamo sentito improvvisamente un sacco di vento addosso. In una manciata di istanti il tetto è volato via e siamo andati nel panico. Abbiamo avvisato la polizia della presenza di un tettuccio da qualche parte sulla 580”, poi quest’ultimo è stato recuperato e riportato al Tesla Service Center dove non molti minuti prima avevano ritirato la vettura.

Che la società americana non abbia ancora trovato un modo adatto per saldare il tetto alla sua posizione? Problemi simili si sono verificati con Model X, Model 3 e ora anche con Model Y, già Sandy Munro aveva trovato non pochi difetti alla colla utilizzata da Tesla per fissare il vetro alla carrozzeria, insomma... l’azienda californiana ha ancora molto lavoro da fare in fase di progettazione o controllo, nella speranza che non si verifichino più incidenti simili. Vi ricordiamo inoltre che siamo stati a bordo della prima Tesla Model Y arrivata in Italia, un modello 100% americano come quello protagonista della notizia.