Tester iracheno distrugge la Mustang da 800 CV in un parcheggio durante la videorecensione

Abbiamo perso il conto del numero di Ford Mustang andate distrutte, o quasi, durante raduni, esibizioni per le strade e quant’altro, ma un certo tipo di vicenda mancava ancora all’appello: il tester del canale YouTube ArabGT ha distrutto una speciale Ford Mustang in un parcheggio completamente vuoto durante la registrazione di una recensione.

Ebbene si, anche in un luogo completamente tranquillo e teoricamente privo di pericoli, è successo il fattaccio, uno di quegli eventi che solitamente vedono sempre una Mustang come vittima, appunto (spesso coinvolte anche perché la Ford Mustang è l’auto sportiva più venduta degli ultimi 10 anni). Non un esemplare qualsiasi però, perché il mezzo in questione era una Mustang della scorsa generazione il cui motore V8 da 5.0 litri è stato preparato fino ad erogare una potenza di circa 800 CV, che ovviamente non va a braccetto con le strade sabbiose e con poco grip dell’Iraq.

Nelle prima fasi della review era già piuttosto evidente l’esuberanza della sportiva dell’ovale blu, tanto che il tester aveva il suo bel da fare anche per lanciarla sul dritto, ma nelle fasi finali ha portato la Mustang in un parcheggio immenso e libero da pericoli, una location scelta e cercata in anticipo proprio per la prova.

E dopo innumerevoli sbandate, donuts e burnout, alla fine una sbandata apparentemente innocua è finita nel disastro, con l’auto che si è rigirata ed è finita dritta contro una palma col retrotreno, severamente danneggiato dopo l’incidente, il tutto sotto gli occhi increduli del proprietario della vettura, che l’aveva gentilmente concessa per la prova da parte del canale YouTube, non potendo certo immaginarsi una fine simile.

Ciò nonostante, la prova su strada è arrivata comunque sul ‘tubo’ e chiaramente non mancano le scuse del tester, che si è poi giustificato dicendo che la colpa dell’accaduto risiede nella mancanza di circuiti in Iraq, che non permette agli appassionati di far pratica e migliorare le proprie abilità alla guida.