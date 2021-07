Testa a testa storico: le elettriche eguagliano il diesel nel Regno Unito

Le auto elettriche stanno guadagnando market share a vista d'occhio in quasi ogni angolo del globo, ma l'effetto è particolarmente evidente in Europa e in Cina. Ingrandendo l'immagine sul Vecchio Continente scopriamo che le EV piacciono soprattutto al nord, e in tal senso il Regno Unito ha appena fatto registrare numeri eccezionali.

Le registrazioni di nuove auto in Gran Bretagna hanno mostrato una crescita senza precedenti per le EV, che hanno raggiunto in termini di vendite i veicoli con motore diesel posizionandosi al terzo posto dietro l'alimentazione a benzina e a quella ibrida. I numeri sono stati condivisi da New AutoMotive, un'organizzazione di ricerca indipendente che si pone l'obiettivo di accelerare la transizione verso l'elettrico e di supportare il fenomeno.

Scendendo nel dettaglio riportiamo che sono state ben 16.000 le vetture completamente elettriche acquistate dagli automobilisti britannici nel mese di giugno 2021, per il market share più elevato registrato in tutto il 2021. Di contro il diesel non si è ripreso affatto dopo la crisi dovuta allo scoppio della pandemia nel marzo del 2020.

A livello regionale sono il nordest, la città di Londra e il sudest a passare più velocemente alla nuova alimentazione, con la regione Nord Est a dominare la scena grazie al 13 percento di market share per le BEV. Ecco quanto dichiarato da Ben Nelmes, capo della divisione policy di New AutoMotive, nel merito della questione:"Le vendite di auto elettriche hanno visto una grande crescita a giugno. Mentre la benzina resta il carburante maggiormente popolare, la crescita di immatricolazioni relativa ai veicoli ibridi è preoccupante. Le ibride non sono auto a zero emissioni, e il Regno Unito ha bisogno di raggiungere velocemente le emissioni zero, per cui le auto completamente elettriche sono fondamentali per l'obiettivo net zero. I ministri dovrebbero considerare di introdurre uno schema simile a quello californiano, il quale ricompenserebbe i produttori nel caso in cui vendessero auto elettriche invece di modelli ibridi."



