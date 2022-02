Testa a testa fra Stellantis e Volkswagen nel 2021: quale gruppo ha venduto più auto?

Con la fusione FCA-PSA, Stellantis è diventato il quarto gruppo automotive al mondo per dimensioni e volumi, con ben 14 marchi differenti nel suo portfolio. In un colpo solo si è trasformato nel maggior contendente allo scettro d'Europa come migliore azienda in assoluto, ma nel 2021 sarà riuscita a battere Volkswagen?

I dati in realtà vedono il Gruppo Volkswagen come primo in Europa nel corso del 2021. Il produttore tedesco ha venduto in totale 3.158.559 vetture in tutto il vecchio continente nel corso dell'ultimo anno. Anche se lo scarto è minimo, Stellantis ha dovuto fermarsi a 3.081.590, almeno secondo i dati pubblicati da Dataforce. I Paesi analizzati sono i 27 dell'Unione Europea più Regno Unito, Svizzera, Norvegia e Islanda.

Non è la prima volta che Volkswagen supera Stellantis in termini di vendite, nel 2020 ad esempio i tedeschi hanno venduto 3.256.865 auto, mentre Stellantis si è fermata a 3.058.064. Certo bisogna notare come Volkswagen abbia perso terreno nel 2021 e Stellantis ne abbia guadagnato un po' rispetto al 2020, sarà interessante vedere cosa succederà nel 2022. Inoltre Auto News fa notare come, se Stellantis fosse esistita già nel 2019, avrebbe battuto Volkswagen per 4.174.868 vetture contro 4.119.887.

Avete notato poi come l'impatto del Coronavirus abbia abbattuto di netto le vendite in generale? Speriamo solo di uscire dall'attuale pantano quanto prima, nel frattempo c'è effettivamente un settore in cui Stellantis sembra imbattibile: il gruppo italo-francese ha venduto 643.793 veicoli commerciali leggeri, mentre Volkswagen si è fermata a 208.303. Volkswagen dal canto suo vince sulle automobili per passeggeri: 2.950.256 contro 2.437.979 di Stellantis. Vedremo cosa accadrà nel corso dei prossimi mesi. Di sicuro Stellantis e Volkswagen stanno dominando in Europa, come già si era capito dal primo semestre 2021.