Testa a testa tra Lamborghini Aventador SVJ e McLaren 600LT: chi vincerà?

A fine giugno abbiamo ammirato la sfida tra McLaren 720, Lamborghini Aventador SVJ e Porsche 911 Turbo S alla scoperta della migliore supercar tra le tre. Sempre grazie a carwow, però, ora possiamo assistere al testa a testa tra Lamborghini Aventador SVJ e McLaren 600LT.

Prima di tutto, una breve presentazione delle due supercar: da una parte, da Sant’Agata Bolognese arriva la Aventador SVJ con motore V12 da 6,5 litri in grado di arrivare a 770 CV e 720 Nm di coppia, dotata di trazione integrale e peso pari a 1.525 chilogrammi. Dall’altra parte della pista di atterraggio, da Woking arriva la McLaren 600LT con un V8 biturbo da 3,8 litri per 600 cavalli e 620 Nm, peso pari a 1.404 kg e trazione posteriore.

Quest’ultimo dettaglio è fondamentale per comprendere le ragioni dietro le prestazioni della supercar britannica in pista. Il breve filmato della gara di accelerazione vede infatti quest’ultima vincere all’ultimissima sfida con un distacco di appena 0,1 secondi, se non anche meno. In questa sfida alla meglio di tre, il primo round se lo aggiudica la McLaren e il secondo la Lamborghini, in entrambi i casi per una questione di migliore reazione alla partenza. Lo stesso vale poi per il terzo round, dove la McLaren 600LT vede una partenza perfetta aggiudicandosi così la sfida.

Nel caso delle due gare con partenza in movimento, però, la Lamborghini Aventador SVJ distacca di molto la McLaren pareggiando i conti, rendendo quindi praticamente impossibile determinare un vincitore assoluto. Con la sua potenza sotto il cofano, molto probabilmente la supercar italiana è quella che spicca maggiormente, ma la McLaren resta un ottimo avversario.

Se invece preferite sfide più bizzarre, eccovi la drag race tra le auto elettriche più lente del mercato.