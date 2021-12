Testa a testa definitivo tra Alfa Romeo Giulia GTAm e BMW M3: chi vince tra i cordoli?

Nel mondo calcistico ci sono delle partite che diventano dei veri e propri classici, specialmente quando scendono in campo le nazionali. Oggi vi proponiamo un match Italia-Germania che si gioca però sull’asfalto inglese del Llandow Circuit, dove Matt Watson di carwow ha guidato l’Alfa Romeo Giuia GTAm e la BMW M3 Competition.

Uno scontro che riporta alla mente le sfide leggendarie dei campionati turismo degli anni ‘80, in particolare nel DTM, dove Alfa Romeo, BMW, Mercedes e Ford se le davano di santa ragione ogni weekend di gara. Alfa Romeo è stata una dominatrice per molti anni, ma il suo successo agonistico non ha mai avuto ottimi riscontri in termini di vendite, dove le tedesche hanno sempre goduto di una maggior popolarità, specialmente nel nostro paese.

La rivalità tra le super-berline non si è mai spenta, e oggi riaffiora più forte che mai in questa sfida tra le massime espressioni della Giulia e della Serie 3, entrambe in tinta verde metallizzato. L’Alfa Romeo Giulia GTAm è una serie limitatissima che di recente è andata sold out con la vendita dell’ultimo esemplare dei 500 previsti, mentre la BMW M3 è stata tanto chiacchierata per via della sua griglia frontale, ma rimane una berlina estremamente performante ed efficace.

L’italiana dispone di un motore twin-turbo 6 cilindri da 2.9 litri che eroga 540 CV e 600 Nm di coppia, scaricati sulle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a 8 rapporti con convertitore di coppia. Inoltre è dotata di sospensioni sportive, impianto frenante carbo-ceramico e ha subito una notevole cura dimagrante a base di tetto in fibra di carbonio, sedili sportivi e rimozione del divanetto posteriore per lasciar spazio al rollbar.

Anche la tedesca dispone di motore twin-turbo 6 cilindri da 3.0 litri, che però offre una potenza di 510 CV e 650 Nm di coppia sulle ruote posteriori (ma esiste anche a trazione integrale) tramite un cambio automatico a 8 rapporti con convertitore di coppia, e differenziale a slittamento limitato.

L’Alfa Romeo è più potente e leggera, mentre la BMW vince alla voce coppia. I numeri sono simili e solo il cronometro decreterà una vincitrice, quindi premete play e godetevi la sfida.