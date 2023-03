Testa a testa tra Cybertruck e Semi di fronte alla Gigafactory Tesla in Texas

Ai piani alti di Tesla sono impazziti e hanno deciso di mettere testa a testa Cybertruck e Semi? Così sembra guardando le immagini e i video apparsi su Twitter, ma in realtà la potenziale drag race tra i due pesi massimi della casa di Palo Alto non è altro che una parata di tutti i modelli del brand di fronte alla Gigafactory in Texas.

In futuro arriveranno di sicuro delle testimonianze di questo tipo ma per il momento c’è ancora da pazientare visto che il tanto chiacchierato pick-up Tesla non è ancora disponibile. Ricordiamo però che durante l’Investor Day 2023 gli uomini di Elon Musk hanno confermato che il Tesla Cybertruck arriverà quest’anno, sebbene non sia ancora chiaro se le vendite inizieranno nel 2023 o saranno rinviate al 2024.

Quanto al Tesla Semi, il camion di Classe 8 promette prestazioni degne di nota all’interno del suo segmento, con un’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 20 secondi quando a pieno carico, ma libero dal rimorchio si parla di un tempo attorno ai 5 secondi.

Nelle clip apparse in rete ci sono quindi Cybertruck e Semi affiancati ad aprire le danze della parata, seguiti da Model 3, Model Y, Model S e Model X, ma durante l’Investor Day 2023 è apparsa anche la Tesla Model 2 e un altro modello misterioso.