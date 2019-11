Primo test per il Tesla Cybertruck: umiliato il Ford F-150

Il Tesla Cybertruck è ormai stato presentato, scatenando innumerevoli reazioni anche sui social a causa della sua natura polarizzante. I riflettori sono ancora ben lungi dallo spostarsi altrove e, ad alimentare il tutto, ci pensa una sfida di traino con una Ford F-150.

La battaglia di trascinamento è stata immortalata in un video di 16 secondi, postato su Twitter proprio dal CEO della compagnia californiana Elon Musk. L'elettrica è riuscita a far retrocedere il pick-up più apprezzato dagli americani nonostante avesse la pendenza a sfavore, riportando un risultato piuttosto entusiasmante.

Come potete vedere è piuttosto impressionante il fatto che il Cybertruck riesca subito a trovare trazione senza alcun problema di slittamento degli pneumatici, fornendo una coppia elevata ed immediata. In ogni caso non è facile dedurre le specifiche del Ford F-150 in questione, ma qualcuno ha suggerito si trattasse della versione con motore EcoBoost V6 da 2,7 litri e 325 cavalli di potenza. Tra l'altro non sappiamo neanche quale delle tre versioni di Cybertruck sia stata utilizzata, non avendo Musk fornito maggiori informazioni.

Attraverso un altro tweet (che troverete in fondo) sappiamo però che vedremo un modello di Cybertruck dalle dimensioni più modeste, in modo tale da incontrare le preferenze di una schiera maggiore di clienti. Infine ecco a voi il primo modellino LEGO del nuovo pick-up elettrico, realizzato in tempi strettissimi.