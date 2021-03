Al primo test su strada va a fuoco dopo 10 minuti: parte male la prima EV di Lordstown

Negli USA il mercato dei pick-up elettrici sarà particolarmente infuocato, con il Tesla Cybertruck intento a guidare la rivoluzione. Anche la startup Lordstown Motor sta tentando di entrare a gamba tesa nel settore, ora che un prototipo è andato a fuoco però la strada è tutta in salita.

Appena svelato al pubblico, il pick-up elettrico di Lordstown ha avuto anche un discreto successo - con la compagnia che in poco tempo ha annunciato di aver raccolto oltre 100.000 pre-ordini. Con un prezzo di partenza di 52.500 dollari, oltre 400 km di autonomia, circa 600 CV di potenza, la bellezza di quattro motori e una capacità di carico di quasi 3 tonnellate e mezzo, il pick-up ha giustamente catturato l’attenzione di parecchi utenti americani, ora però l’hype rischia di spegnersi quasi del tutto.

Un prototipo del pick-up elettrico è infatti andato a fuoco, questo il report dall’agente di polizia intervenuto sul posto: “Appena arrivato ho visto il veicolo inghiottito dalle fiamme. Ho parlato con il conducente, Pirakalathan Pathmanathan, che mi ha confermato essere il direttore della sezione motori alla Lordstown Motor e che il prototipo era un Lordstown Endurance 2021. Un pick-up elettrico che aveva superato tutti i test presso l’impianto di fabbricazione e che era al suo primo viaggio in strada. Pathmanathan aveva portato con sé due colleghi, Simone Palombi e Akshay Sharm, per testare il veicolo su strada, il viaggio però è durato non più di 10 minuti, poi le fiamme. Interrogato sull’accaduto, Pathmanathan ha detto di aver sentito il pick-up procedere in modo strano, ha dunque accostato e il veicolo ha subito preso fuoco.”

Lordstown Motor ha detto che l’incidente è dovuto a un errore umano in fase di assemblaggio, un processo che adesso è stato del tutto automatizzato - e che dunque non dovrebbero più verificarsi eventi simili. Lo speriamo davvero, perché dopo questo incidente sarà dura convincere i clienti ad acquistare il prodotto...