Test Sepang MotoGp 2024: Marc Marquez e Pecco Bagnaia cadono, brilla Martin

La prima giornata dei test ufficiali della MotoGP sul circuito di Sepang, in Malesia, ha regalato conferme e qualche sorpresa. Il pilota più veloce è stato Jorge Martin del team Pramac Racing, il quale ha mostrato un'eccellente performance stampando un tempo di 1:57.951, battendo così la concorrenza con oltre due decimi di vantaggio,

Da evidenziare anche il brillante esordio del giovane Pedro Acosta del team Red Bull GASGAS Tech3, che continua a impressionare dopo aver registrato il miglior tempo durante i test shakedown della settimana scorsa. Nonostante sia al suo primo anno nella classe regina, Acosta ha dimostrato un notevole talento e determinazione.

Segue da vicino Fabio Quartararo del team Monster Energy Yamaha MotoGP™, il quale, dopo alcuni anni di alti e bassi, sembra aver ritrovato la sua competitività, piazzandosi a soli 8 millesimi dal tempo di Martin. Altre performance degne di nota includono quelle di Enea Bastianini del Ducati Lenovo Team e Maverick Vinales dell'Aprilia Racing, entrambi protagonisti in pista con prestazioni solide.

La giornata non è stata priva di incidenti, con cadute per Francesco Bagnaia e Raul Fernandez. Fortunatamente, nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze, ma è stato necessario un breve intervento medico. Per l'appunto, Valentino Rossi si è espresso in questi giorni riguardo all'eccessiva potenza delle moto attuali.

Piccola nota di merito va anche a Jack Miller dliRed Bull KTM Factory Racing, il quale ha percorso ben 69 giri, dimostrando grande resistenza e determinazione. Marc Marquez invece si è presentato con una piccola vena polemica all'incombere dell'inizio della prossima stagione: secondo il pilota spagnolo l'aerodinamica delle moto è fastidiosa, troppo simile a quella della Formula1.

Sebbene questi risultati non siano da considerarsi "definitivi" ai fini dell'inizio della stagione 2024, molti piloti (anche in modo inaspettato) hanno mostrato pollici in su. Questo tipo di prove servono soprattutto a testare le messe a punto delle moto.