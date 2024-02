Test guida autonoma sulla A26 Voltri-Gravellona Toce: le prove con una Maserati MC20

Ma le auto con guida autonoma quanto sono sicure realmente? Beh, lo stanno constatando in questi giorni Autostrade per l'Italia (Aspi) e il Politecnico di Milano con i loro test lungo le autostrade italiane. Continua, infatti, la fase di sperimentazione della nuova tecnologia.

I primi test sono avvenuti sul vecchio tratto della Bologna-Firenze, Movyon ha effettuato alcune prove utilizzando una Maserati MC20 Cielo (Ferrari pronta ad assorbire Maserati in un polo del lusso? 'Era l'idea di Marchionne') sulla A26 Voltri-Gravellona Toce. Attualmente, fa sapere Il Corriere della Sera, la sperimentazione sta testando la comunicazione tra infrastruttura e veicolo, anche tramite connessioni veloci in 5G.

La novità più importante di questa seconda fase di test autostradali riguarda sicuramente la presenza del traffico. Infatti, se nelle prime prove l'auto con guida autonoma (guida autonoma che servirebbe a chi indossa un Apple Vision Pro alla guida, anche a bordo di un Tesla Cybertruck) veniva testata su tratti liberi da mezzi, questa volta si è deciso per un passo in avanti nella sperimentazione. Come già sottolineato in precedenza, questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra Aspi e il Politecnico di Milano; a questo proposito l'Ateneo, rende noto la fonte, ha di recente ottenuto un'autorizzazione a procedere con i test sulle Smart Road con veicoli connessi e a Guida Autonoma.

I primi test (di luglio) sulla A26 prevedevano un percorso di 20 km, lungo i quali non erano presenti gallerie. A ottobre, invece, la sperimentazione è proseguita per altri 30 km, inclusa la galleria Valsesia. Ovviamente, le prove sono state effettuate nella massima sicurezza. Tali test sono ovviamente utili per capire con quale precisione il veicolo venga localizzato da GPS e 5G, nella speranza che in un prossimo futuro le auto possano guidarsi in totale autonomia, almeno in autostrada.