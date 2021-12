Test consumi per la Porsche Taycan Cross Turismo: quanto è efficiente d'inverno?

Il 2021 di Porsche è stato un anno da incorniciare. Dodici mesi che, da professionisti, ci ha lasciato ricordi indelebili, fra le altre cose siamo infatti stati con la Porsche Taycan Cross Turismo nel nord della Francia, un'auto 100% elettrica arrivata ora anche nelle mani di Matteo Valenza.

Ovviamente l'escursione nello sterrato con la Taycan Cross Turismo non è stato l'unico evento Porsche di quest'anno, anzi: abbiamo inaugurato con i vertici della società il nuovo Porsche Experience Center Franciacorta (un giorno al Porsche Experience Center Franciacorta) e partecipato al Porsche Festival 2021, dove abbiamo guidato in pista una Porsche 911 GT3 - sempre a proposito di bei ricordi.

Non siamo qui però per ricordare ciò che è successo nel 2021 nel mondo Porsche, al contrario il nostro amico Matteo Valenza ha portato la Taycan Cross Turismo 4S nella neve e ha eseguito un test consumi in pieno inverno, ottenendo risultati interessanti.

Secondi dati raccolti dallo YouTuber bresciano la Taycan Cross Turismo ha consumato 54,4 kWh/100 km in salita a una media di 56 km/h, mentre in discesa si è recuperato qualcosa: -21,8 kWh/100 km. Nel ciclo urbano la vettura ha consumato 7,5 kWh/100 km a una media di 29 km/h, davvero ottimo, mentre è al di sopra degli 85 km/h che bisogna stare attenti.

La Taycan Cross Turismo 4S ha infatti consumato 19,8 kWh/100 km in tangenziale a 90 km/h, 27,6 kWh/100 km a 110 km/h e ben 38,4 kWh/100 km a 130 km/h. In autostrada dunque l'autonomia crolla inesorabilmente, più di altre vetture concorrenti, anche se non godono della medesima potenza.