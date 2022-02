Test consumi con la Aiways U5 elettrica, ora disponibile in Italia

Fra i brand emergenti del mondo elettrico Aiways è sicuramente uno di quelli da tenere d'occhio, del resto dallo scorso dicembre 2021 è possibile acquistare in Italia la nuova Aiways U5, SUV/Crossover particolarmente interessante che Matteo Valenza ha mezzo alla prova.

Con "messo alla prova" intendiamo che lo youtuber bresciano ha portato la vettura elettrica a fare il suo classico giro per testare i consumi, e questi sono i risultati ottenuti con la BEV cinese. In salita la Aiways U5 ha consumato 383 Wh/100 km a una media di 52 km/h, in discesa il recupero è stato di -205 Wh/100 km, mentre in ambito urbano il consumo medio è stato 172 Wh/100 km a 29 km/h.

In tangenziale a 70 km/h la U5 ha restituito il risultato migliore, con appena 130 Wh/100 km di consumo, mentre a 90 km/h siamo saliti a 171 Wh/100 km. Infine in autostrada il SUV/Crossover cinese ha fatto registrare 229 Wh/100 km a 110 km/h e 260 Wh/100 km a 130 km/h.

Considerando che la batteria è da 63 kWh, nel mondo reale dovremmo avere più o meno 350 km in ambito urbano, 240 km in autostrada a velocità codice. Non male se pensiamo che l'autonomia dichiarata sul misto è di 410 km per la variante Standard, 400 km per la Premium.

Se la Aiways U5 non vi convince per qualche motivo, date un'occhiata alla SERES 3 provata sempre da Matteo Valenza, sempre importata in Italia dal Gruppo Koelliker ma meglio rifinita negli interni.