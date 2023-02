La Ferrari SF-23 e il muso schiacciato: non un buon inizio ma meglio ora che fra 10 giorni

Sono scattati nella giornata di ieri i test in Bahrain in vista del mondiale di Formula 1 2023 e la Ferrari SF-23 ha rubato subito la scena. La Rossa non si è distinta per i tempi realizzati (il record è andato a Verstappen con Alonso subito dietro), quanto per il muso che si è schiacciato sul rettilineo.

Come da video che trovate qui sotto la vettura di Maranello è stata fotografata e filmata mentre sul rettilineo del circuito arabo accadeva un curioso fatto: il muso della Ferrari SF-23 veniva schiacciato per via del vento dovuto all'alta velocità, dando vita ad un sorta di buco rientrante, una superficie concava come se qualcuno avesse tirato un pugno sul frontale della stessa Rossa. Ovviamente l'ammaccatura non era presente nella conformazione originale del pezzo, che non mostra alcuna imperfezione e che è completamente liscia.

Cosa è successo quindi? Immediatamente dopo il diffondersi delle immagini gli addetti ai lavori si sono domandati da cosa derivasse tale problema e qualcuno ha addirittura ipotizzato una sorta di stratagemma aerodinamico, ma alla fine, grazie anche alle indagini di Sky Sport, si è semplicemente scoperto che si trattava di un errore, di un problema: il musetto evidentemente non era stato fissato bene ed ha registrato quindi un cedimento. Niente paura comunque perchè una volta tornata ai box la Ferrari di Carlos Sainz è stata sistemata e nei giri successivi non ha più mostrato il difetto.

Una Ferrari SF-23 che ha iniziato quindi i test in Bahrain forse non con il piede giusto anche se comunque, trattandosi appunto di test, è lecito aspettarsi anche degli errori e dei problemi: come dire, meglio adesso che in gara. Oggi si replicherà per il secondo ed ultimo giorno di esami, dopo di che inizierà il lungo conto alla rovescia in vista del 3 marzo quando scatterà il primo weekend del mondiale di Formula 1, come da date del calendario 2023, proprio in Bahrain. La Ferrari SF-23 è un'evoluzione estrema della rossa precedente ed è un'auto verso cui le speranze sono altissime dopo un 2022 davvero deludente.