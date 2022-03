Un test sulle autonomie dimostra che l'efficienza delle auto EV peggiora del 20% d'inverno

La mobilità elettrica ha portato con sé diversi interrogativi e nuovi aspetti da imparare (potete approfondirli con il nostro glossario delle auto EV) e tra questi c’è il diverso comportamento delle batterie durante i periodi freddi dell’anno, ammesso che ci siano. Ebbene, le differenze ci sono eccome, come dimostrato da Autocar.

Il magazine inglese ha avuto modo di provare numerosi modelli nel corso dell’anno, e soprattutto in diverse stagioni, notando che le differenze in termini di percorrenza sono evidenti, e in condizioni di clima rigido la situazione peggiora sensibilmente. Bisogna anche precisare che i dati WLTP forniti sono sempre ottimistici, e nella realtà dei fatti le autonomie sono sempre inferiori, sia in estate che in inverno.

In particolare sono quattro i modelli che Autocar ha avuto modo di testare nelle diverse stagioni, nella fattispecie Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus, Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD, Skoda Enyaq iV 60 (date un’occhiata alla prova consumi nel mondo reale della Skoda Enyaq di Matteo Valenza) e Fiat 500 42 kWh Icon.

Per tutte queste vetture, il peggioramento in termini di autonomia supera sempre il 15%, e nel caso del modello Porsche la percentuale sale al 20%, ossia il range effettivo di 281 miglia (452 km) registrato in estate, diventa di 224 miglia (360 km) in inverno.

La testata inglese fa notare poi un’altro dettaglio molto importante quando si analizza una vettura elettrica in un contesto invernale, che riguarda la presenza o meno della pompa di calore per il riscaldamento dell’abitacolo. Dai risultati è infatti emerso che i modelli dotati di pompa di calore perdono circa il 25% dell’efficienza rispetto ai dati WLTP, mentre le vetture che non dispongono dell’optional perdono addirittura il 34% a causa del maggior consumo di energia.

Se siete curiosi di scoprire tutti i numeri di questo test, vi invitiamo però a consultare direttamente l’articolo redatto da Autocar cliccando nel link presente alla voce fonte in fondo all’articolo, così avrete modo di consultare tutti i dettagli delle varie auto nei minimi particolari.