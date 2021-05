Test autonomia con la Volkswagen ID.4: quanto consuma nel mondo reale?

La nuova Volkswagen ID.4 è ormai arrivata ufficialmente e si può già trovare nelle concessionarie del marchio tedesco. Su di lei abbiamo già scritto di tutto, l’abbiamo anche guidata in anteprima, ora il nostro amico Matteo Valenza ha eseguito uno dei suoi classici test autonomia.

Lo youtuber bresciano ha ormai un tragitto standard e variegato che fa con tutte le auto elettriche che prova (salvo con la piccola Citroen Ami, poiché essendo un quadriciclo che raggiunge i 45 km/h non può andare né in tangenziale, né in autostrada). In questo modo Matteo riesce a confrontare in modo diretto l’autonomia “nel mondo reale” delle varie auto elettriche che testa, mettendole alla prova lungo un percorso misto.

Si parte in salita: la nuova ID.4 ha registrato un consumo di 36,3 kWh/100 km, in discesa -33 kWh/100 km, c’è stato un piccolo recupero dunque. In ambito urbano i consumi si sono attestati su 9,7 kWh/100 km a una media di 32 km/h, interessantissimi invece i dati in tangenziale: appena 9,8 kWh/100 km a 69 km/h. a 87 km/h siamo saliti a 12,5 kWh/100 km, un consumo assolutamente accettabile vista la stazza del mezzo e la velocità.

In autostrada a 109 km/h il consumo è stato invece di 19,8 kWh/100 km, infine a 127 km/h si sono toccati i 24,5 kWh/100 km, il che non è affatto male per un crossover elettrico.