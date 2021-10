Test autonomia per la Smart EQ ForTwo: quanto consuma la piccola elettrica?

Il nostro amico YouTuber Matteo Valenza è solito testare auto elettriche di ogni tipo. Nei suoi test sui consumi porta le vetture lungo un percorso misto ben definito e questa volta è toccato alla Smart EQ ForTwo, una BEV pensata esclusivamente per l'uso cittadino. Vediamo come se l'è cavata.

In salita la piccola elettrica ha consumato 24,7 kWh/100 km, un buon risultato se comparato a quello di altre elettriche. In discesa ovviamente siamo scesi quasi a zero, con appena 0,1 kWh/100 km di consumo, mentre in città - il suo habitat naturale - la BEV è riuscita a non andare oltre i 9,5 kWh/100 km.

Un consumo davvero eccezionale, peccato solo per una batteria di piccole dimensioni che non permette autonomie record (il massimo range stimato da Smart è 135 km, sia per la ForTwo che per la ForFour) ma sappiamo tutti quanto sia compatta la Smart. Continuando il test, in tangenziale a 90 km/h Matteo ha consumato appena 11,7 kWh/100 km, mentre a 110 km/h e a 130 km/h non è andato oltre i 17,3 kWh/100 km e i 24,4 kWh/100 km.

Chi ha ingegnerizzato la vettura può essere sicuramente soddisfatto dei risultati, possibili anche grazie al peso ridotto della Smart e al motore parecchio efficiente. Per saperne di più sempre Matteo Valenza ha parlato della Smart EQ ForTwo in un video dedicato. Se vi interessa il mondo Smart, ma la ForTwo è troppo piccola per le vostre esigenze, sappiate che presto arriverà un nuovo Smart SUV.