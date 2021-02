Test autonomia con la Peugeot 208 elettrica: meglio della Opel Corsa-e?

Qualche giorno fa il nostro amico Matteo Valenza ha pubblicato un video relativo al test autonomia della Opel Corsa-e, una fra le migliori BEV del momento per quanto riguarda l’efficienza. Oggi tocca alla sorella Peugeot 208 elettrica, quale delle due si è comportata meglio?

Il modus operandi per il test con la Peugeot e-208 è stato praticamente identico a quello della Corsa-e. Abbiamo un percorso fatto di salita, discesa, di un tratto urbano, tangenziale e autostrada. In salita la Peugeot e-208 ha consumato 33,8 kWh/100 km, percorrendo 9 km a una media di 46 km/h. In discesa invece, come per la Corsa-e, il consumo è sceso ovviamente a zero per fare 3 km a 36 km/h di media.



In ambito urbano la e-208 ha consumato 15 kWh/100 km, mentre in tangenziale a 90 km/h è arrivata a 18,1 kWh/100 km. Arriviamo così alla prova in autostrada: mantenendo una media di 127 km/h, la 208 elettrica ha consumato 26,7 kWh/100 km, mentre salendo a 141 km/h di media abbiamo toccato i 32 kWh/100 km.



In media, guardando a tutto il viaggio, il consumo è stato di 22,8 kWh/100 km, a una media di 80 km/h. Notiamo così come la Corsa-e sia leggermente più efficiente, poiché in autostrada a 130 km/h consumava 25,2 kWh/100 km. Anche in salita il consumo era inferiore, fermo a 32,1 kWh/100 km. Quale delle due prendereste?