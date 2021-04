Test autonomia per Opel Mokka elettrico: crossover promosso?

Grazie al nostro amico Matteo Valenza di recente siamo saliti a bordo della nuova Opel Mokka-e, crossover cittadino 100% elettrico per il quale è arrivato il momento di affrontare un test autonomia.

Il percorso è stato quello ormai standard di Matteo, che prevede una leggera salita, della discesa, un tratto urbano e poi in serie tangenziale e autostrada. Ebbene in salita la Mokka-e ha consumato 29,2 kWh/100 km, percorrendo 9 km a 50 km/h di velocità media. In discesa ovviamente il consumo è pari a 0, a una media di 36 km/h. In città il crossover PSA (ora Stellantis) ha fatto registrare un consumo pari a 8,8 kWh/100 km, davvero niente male, arriviamo però alle prove più dure.

In tangenziale a 90 km/h siamo saliti a 15,1 kWh/100 km, in autostrada a 110 km/h siamo saliti ulteriormente a 22,6 kWh, fino a toccare i 27,2 kWh/100 km a una velocità media di 126 km/h. Risultati in realtà più che soddisfacenti, anche meglio dell’ottima Citroen C4 - che sempre Matteo Valenza ha testato di recente. Se vi piacciono questi test autonomia nel mondo reale, non dimenticate di vedere anche i video relativi a Peugeot e-208 e a nuova Opel Corsa-e, che ancora oggi risulta una delle migliori BEV per efficienza.