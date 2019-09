Il 'Test dell'Alce' ha senso, lo dimostrano le condizioni di quest'auto dopo lo schianto

La collisione con animali di grossa taglia non è così rara in zone particolarmente rurali. Ma lo scontro con un Alce adulto può assumere connotati da vero film dell'orrore. Lo dimostra il video postato su Facebook e visibile in calce.

Lapalissianamente esplicative le condizioni di una Ford Focus (nuova ST Station Wagon in arrivo) in seguito all'incontro col gigantesco cervide, e ci è totalmente chiaro il perché dell'esistenza del "Test dell'Alce", inventato e condotto a partire dagli anni '70 dal giornale svedese Teknikens Värld.

Le riprese mostrano una gru intenta a sollevare l'Alce morto incastrato tra le lamiere dalla berlina. Non conosciamo la velocità alla quale sia avvenuto l'impatto, ma sta di fatto che la conseguenza è stata quella di un'auto devastata sia all'anteriore sia per quanto riguarda l'abitacolo. Il tutto è probabilmente avvenuto nel Nord Europa, vista la targa e la presenza del pesante erbivoro.

Un esemplare di Alce maschio adulto può arrivare a superare i 700 kg di massa, mentre le femmine si "limitano" a raggiungere i 500 kg. L'approccio con uno di essi ad alta velocità è equiparabile allo schianto contro un muro di cemento. Il video lo palesa, e dal nostro canto speriamo che i passeggeri che si trovavano a bordo della vettura in questione siano stati fortunati.

Di recente la nuova Toyota RAV4 ha condotto il famigerato test, fallendo però miseramente.