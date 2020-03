TeslaCam testimonia la crudeltà verso i cani al confine tra Stati Uniti e Messico

I cani di pattuglia al confine sono cani che lavorano, e anche per questo motivo la crudeltà verso questi animali è assolutamente ingiustificata. La telecamera di una Tesla mostra però un crudele comportamento da parte di una guardia.

La registrazione, che potete vedere in alto, è stata fatta al confine tra Stati Uniti e Messico. Per la precisione siamo a Yuma, Arizona. Quello che mostra è un cane che si allontana di qualche metro dalla sua zona, ed entra di qualche centimetro sulla carreggiata. La guardia che lo tiene al guinzaglio ha un po' di difficoltà a gestirlo e a farlo tornare indietro, e quindi decide di strattonarlo attraverso il guinzaglio, fino a sollevarlo da terra.

In pratica sul collo della povera bestia grava tutto il suo peso, più la forza che il poliziotto ha impiegato per strattonarlo. Per un attimo avrà sicuramente avvertito una sensazione forte di soffocamento, ed è una cosa che nemmeno gli animali dovrebbero subire.

Colui che ha caricato su YouTube il video ha giustamente fatto appello a tutti coloro che l'abbiano visto di condividerlo:"Quando ho accostato gli ho chiesto perché avesse fatto questo al cane. Non mi ha risposto, e mi ha invitato ad sbrigarmi. Ho salvato immediatamente la registrazione così, non appena trovo l'ente col quale lamentarmi, gliela mostrerò. Sono anche in possesso di un'altra inquadratura, che permette di vedere le facce di quegli imbecilli. Queste persone hanno bisogno di una lezione di disciplina, anche perché hanno sorriso alla mia faccia sconcertata."

A quanto pare i sistemi integrati nelle Tesla sono particolarmente amici degli animali, infatti è recente il caso di un proprietario di Model S che aveva lasciato il proprio cane all'interno dell'abitacolo posto sotto il sole rovente, ma la Dog Mode ha provvisto a tutto. Anche l'Autopilot è d'aiuto da questo punto di vista, poiché un Puma può dirsi salvo proprio grazie al sistema di guida autonoma.