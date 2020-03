TeslaCam ci mostra come non si effettuano i sorpassi in autostrada: il video

Spesso le dashcam delle Tesla ci mostrano di incidenti e di disastri, ma in questo caso per fortuna non c'è stata nessuna collisione, ma soltanto un automobilista piuttosto bravo a non rispettare il codice della strada, rischiando il peggio con manovre quantomeno deprecabili.

In autostrada manovre come quella che avrete sicuramente già visto dal video in alto sono molto pericolose. Il proprietario della Honda Accord ha superato la Tesla dal giusto verso, ma subito dopo ha tagliato la strada alla elettrica di Elon Musk buttandosi subito a destra per prendere l'uscita.

Il proprietario della EV non ha fatto menzione dell'eventuale intervento dell'Autopilot che in questo caso, nonostante fosse attivo, molto probabilmente non è servito. In ogni caso è molto strano che il conducente della Accord abbia azionato l'indicatore di direzione, quasi come per lui fosse una manovra standard.

Di recente un'altra TeslaCam ha testimoniato tutti i limiti della guida umana, e cioè un automobilista distratto o addirittura addormentato che esce fuori strada finendo per schiantarsi violentemente e ribaltarsi più volte. Peculiari invece le riprese di un'altra Tesla Model 3, che ha registrato per intero i maltrattamenti che un membro della sicurezza della dogana ha attuato ai danni di un cane pastore da guardia al confine tra Messico e Stati Uniti. Infine ecco a voi le registrazioni della Modalità Sentinella, che si è attivata durante l'ultimo terremoto dello Utah.