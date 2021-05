TeslaCam cattura uno spaventoso incidente: auto schiacciata da un TIR in autostrada

Il video in alto, registrato dalle telecamere di una Tesla e condiviso su YouTube dall'emittente statunitense WCNC, mostra un gravissimo incidente appena avvenuto sull'Interstatale 77 non lontano da Uptown, in North Carolina. La riproduzione del video non può essere effettuata sulle nostre pagine, per cui dovrete cliccare su "Guarda su YouTube"

La scena è stata ripresa dal conducente di una Tesla di nome Ben O'Morrow, che non molte ore fa è diventato involontario spettatore di una scena raccapricciante. Secondo O'Morrow lo spiacevole episodio di è verificato in prossimità dell'interscambio con la I-277, dove i rallentamenti sono molto comuni.

Evidentemente la vittima dello schianto non si era accorta del contesto, e ha finito per trovarsi con la sua Nissan ad una velocità troppo elevata per evitare la vettura che la precedeva. Alla fine sarebbe stato meglio se il conducente si sarebbe tenuto all'interno della corsia originaria, poiché sterzando si è ritrovato sotto le ruote di un autoarticolato al centro della carreggiata.

La mole del colosso dell'asfalto ha fatto sì che i danni alla Nissan si rivelassero subito enormi. Sterzando a destra l'automobilista ha prima toccato il paraurti posteriore dell'auto che lo precedeva distruggendo la parte anteriore sinistra del suo paraurti anteriore, ma poi le ruote e il fondo del grosso TIR hanno apportato i danni più importanti e preoccupanti.

Al momento non abbiamo informazioni dettagliate sullo stato di salute del conducente, ma pare non siano stati riportati gravi ferimenti. Le cose si sarebbero potute certamente mettere molto peggio di come sono andate.



In questo preciso istante l'emittente WCNC Charlotte sta ancora aspettando aggiornamenti dalla North Carolina State Highway Patro, e da parte nostra non mancheremo di aggiornare la notizia in caso di dettagli aggiuntivi.



Restando in tema vogliamo, prima di lasciarvi alle vostre faccende, mostrarvi una compilation dei 10 incidenti più violenti che siano stati registrati nel 2021 dalle telecamere di una Tesla. A proposito di incidenti ci teniamo a condividere con voi una felice notizia: presto rivedremo Romain Grosjean a bordo di una monoposto di Formula 1 grazie all'intervento della scuderia Mercedes.