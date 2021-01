Tesla vuole vendere tutte le Model S e Model X che ha entro gennaio: refresh in arrivo?

Cosa succede quando un negozio sta per ricevere un nuovo carico di merce aggiornata? Che si liquida il vecchio magazzino. Ebbene Tesla ha appena autorizzato i suoi dipendenti a liquidare l’attuale inventario di Model S e Model X entro la fine del mese. In arrivo il refresh che aspettavamo da tempo?

La notizia arriva dai nostri colleghi di Electrek, che da una fonte vicina a Tesla ha saputo della nuova liquidazione di Model S e Model X. Una liquidazione totale fra l’altro: Tesla non vuole più le attuali Model S e X nel suo inventario, entro la fine del mese bisogna vendere tutto - o almeno questo è l’obiettivo impostato da Elon Musk e soci.

La sfida è perfettamente alla portata, anche perché è almeno un mese che la società non produce più Model S e Model X. Si tratta in ogni caso di una mossa strana, soprattutto all’inizio di un nuovo trimestre finanziario, di solito situazioni simili accadono alla fine del trimestre, si intensificano così i rumor di un imminente refresh delle linee.

Qualcosa in pentola bolle di sicuro: di recente Tesla ha ritoccato i prezzi europei di Model S e Model X, inoltre sappiamo che a breve arriverà la Model S Plaid, con tre motori elettrici, è dunque possibile che con l’occasione il produttore ne abbia approfittato per aggiornare tutta la line-up. Fra le indiscrezioni si parla di un nuovo display posto in orizzontale, avvicinandosi così a Model 3 e Model Y, di un cluster strumenti più compatto e di materiali hi-end che diano alle auto un aspetto ancor più premium rispetto al passato.