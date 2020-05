Tesla vuole riapre gli stabilimenti in California già oggi, ma può farlo?

Martedì il Governatore della California ha annunciato di voler dare ad alcune aziende la possibilità di riaprire. Elon Musk ha colto la palla al balzo, e in un memo inviato al suo staff annuncia di voler aprire già oggi. Ma è davvero possibile?

Elon Musk aveva già mostrato il suo entusiasmo subito dopo l'annuncio del Governatore Newsom. Entusiasmo che ha espresso con un lapidario "Yeah" in risposta ad un tweet del governatore.

Nonostante Elon Musk abbia annunciato ai suoi collaboratori di voler aprire gli stabilimenti oggi 8 maggio, la realtà è che probabilmente dovrà aspettare ancora un po'. Come nota Bloomberg l'amministrazione statale ha delegato la decisione sul se, come e quali attività aprire alle singole contee.

La ragione è molto semplice e razionale: la California è uno Stato piuttosto grande, e non tutte le sue aree sono state colpite dalla pandemia con la stessa intensità. Gli stabilimenti Tesla in California si trovano sotto l'amministrazione di Alameda, un area che è tutt'ora sotto emergenza sanitaria. Per questo motivo ad Alameda le misure restrittive rimarranno ancora in vigore fino al 23 maggio.

Durante le prime fasi del lockdown Tesla aveva fatto il possibile per far rientrare i suoi stabilimenti nella lista delle "attività essenziali" esentate dalla chiusura forzata. Ma Tesla non aveva avuto successo. Pochi giorni fa Elon Musk aveva definito il lockdown una misura "fascista".