Tesla vuole diventare un fornitore di energia elettrica?

Tesla, riporta il The Telegraph, ha fatto ufficialmente richiesta per operare nel settore dell'energia elettrica nel Regno Unito. Significa che la casa automobilistica sta valutando di diventare a tutti gli effetti un fornitore di energia elettrica.

Tesla non ha ancora annunciato nulla, né ha risposto alle richieste di chiarimenti della stampa. Ma c'è un ma: in Australia Tesla aveva fatto una mossa simile, salvo limitarsi ad introdurre la piattaforma Autobidder: una tecnologia che aiuta le persone a vendere l'energia ottenuta dai pannelli fotovoltaici Tesla.

Si tratterebbe ovviamente di una cosa un po' diversa dal diventare a tutti gli effetti un fornitore di energia — come Enel, per capirci.

Va anche detto che il Regno Unito sta diventando un interessante laboratorio internazionale per le fonti rinnovabili. Il Paese, che da tempo si sta smarcando dalle centrali a carbone, ha predisposto degli importanti investimenti su questo fronte, e Tesla potrebbe quindi aver deciso di fare il grande passo, anticipando una mossa inedita che poi potrebbe, in un secondo momento, replicare anche altrove.

Ovviamente in assenza di comunicati ufficiali di Tesla si tratta di mere speculazioni.

Oggi Tesla vende, anche in Italia, i suoi pannelli solari e la tecnologia Powerwall per immagazzinare l'energia prodotta. Quanto ai vantaggi delle soluzioni offerte da Tesla, vi lasciamo alla testimonianza di una famiglia che ha usato per 4 anni i Tesla Powerwall.