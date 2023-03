Tesla vuole espandere la Giga Berlin per produrre 1 milione di auto all'anno

Tesla ha intenzioni più che serie con la Giga Berlin, il suo primo impianto europeo. La società di Elon Musk ha appena presentato un piano per portare la produzione della fabbrica a 1 milione di veicoli all'anno.

Secondo i piani dell'azienda, allo stato attuale la Giga Berlin potrebbe (e dovrebbe) produrre 5.000 vetture a settimana. Considerando che ci sono 52 settimane in un anno, arriviamo a circa 260.000 auto prodotte. Nonostante la buona volontà della società, il primo anno della Giga Berlin è stato chiuso con tasso produttivo di 3.000 veicoli a settimana, che viste le difficoltà legate a chip e materie prime (e le discussioni con gli ambientalisti) non è male per un impianto al suo primo anno di vita.

Tesla punta a raggiungere le 5.000 unità a settimana molto presto, l'obiettivo però è di produrre molte più automobili nell'impianto tedesco. Attualmente la Giga Berlin è stata autorizzata a produrre 500.000 veicoli all'anno e sarà proprio questo il prossimo obiettivo di Elon Musk. Come abbiamo detto in apertura, però, i pieni futuri sono ancora più grandi: l'impianto verrà esteso per creare 1 milione di automobili all'anno, vedremo se saranno tutte Model Y oppure il colosso americano aggiungerà un modello alle linee produttive (magari la Model 3 oppure la Model 2 di nuova concezione).



Se siete curiosi, vi portiamo dentro la Giga Berlin di Tesla a vedere come viene prodotta la Model Y Performance europea.