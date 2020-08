Tesla vuole contrastare la VW ID.3 tramite una hatchback più economica

L'attesissima Volkswagen ID.3 non è ancora arrivata sul mercato, ma a quanto pare Tesla si sente già minacciata dalle possibili quote di mercato che la berlina tedesca potrebbe rubarle in Europa.

Elon Musk non molto tempo fa parlò difatti di voler abbassare lo scalino d'ingresso col quale i consumatori possano entrare a far parte del brand, ma adesso il CEO della compagnia californiana ha aggiunto ulteriori dettagli tramite i ragazzi di Autocar,ecco le sue parole:"Sarebbe ragionevole pensare che costruiremo un veicolo compatto di qualche tipo, e probabilmente anche un veicolo più grosso."

Insomma, non è una novità che Tesla voglia prima o poi espandere consistentemente la propria gamma di veicoli, ma non sarà affatto facile farlo, soprattutto se l'intento del marchio è quello di lanciare sul mercato una hatchback più economica della Volkswagen ID.3, la quale richiede ai clienti italiani un prezzo di partenza di 37.350 euro. L'obiettivo quindi dovrebbe essere quello di scendere al di sotto della soglia di 35.000 euro, per la gioia di tutti i consumatori interessati.

Al momento Elon Musk non ha fornito ulteriori dettagli in merito, e per questo motivo vi rimandiamo alle ultime notizie relative alle tecnologie proprietarie dell'azienda: un'immagine teaser ha attirato l'attenzione del pubblico, poiché nasconderebbe l'uso di nanotecnologia per la produzione dei futuri pacchi batterie. Curioso infine un dettaglio riguardo la Model 3: il bagagliaio anteriore degli ultimi esemplari prodotti è più piccolo che in precedenza.