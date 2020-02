Tesla vuole aprire una nuova fabbrica in Brasile: arriva la conferma

Dopo Fremont, Buffalo, Shanghai e Berlino, dove sorgerà il primo impianto Tesla d'Europa e il quarto in generale, pensate che Elon Musk sia pronto a fermarsi? Assolutamente no, al contrario sta pensando di aprire uno stabilimento in Brasile.

Arrivato sul web qualche ora fa come un normale rumor industriale, adesso tutto è stato confermato dalle autorità brasiliane, che stanno effettivamente trattando con Tesla per l'apertura di un nuovo sito di produzione. A dirlo è stato lo staff del Ministro della Scienza, della Tecnologia, dell'Innovazione e delle Comunicazioni del Paese, interrogato da InsideEVs USA che aveva per primo lanciato l'indiscrezione.

Sembra dunque che lo scorso 12 febbraio ci sia stata una videoconferenza fra Daniel Freitas, un membro del congresso, Claiton Pacheco Galdino, Direttore dello Sviluppo Economico in una città chiamata Criciúma (possibile location della nuova Gigafactory?), e Anderson Ricardo Pacheco, ingegnere senior presso Tesla. Christiane Corrêa, capo del consiglio degli affari istituzionali, ha confermato a InsideEVs che la videoconferenza sopra descritta è effettivamente avvenuta, ma perché costruire una nuova fabbrica in Brasile?

Beh l'importanza strategica è lampante, con Tesla che potrebbe esportare facilmente vetture in Argentina, Cile, Paraguay, Colombia, la regione dei Caraibi e persino il Messico, un Paese con cui il Brasile ha un accorto di libero scambio delle merci. Vista in quest'ottica, l'operazione assume una valenza concreta.