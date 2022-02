Tesla vuole aprire due nuovi Design Center: uno in Cina e uno in Europa

Il 2022 sarà un anno di attesa per Tesla che non lancerà sul mercato nuovi prodotti - e se ve lo state chiedendo, la Tesla economica da 25.000 dollari è in stand-by. Elon Musk e soci non staranno in ogni caso con le mani in mano: in arrivo potrebbero esserci due nuovi Design Center.

I mesi a venire saranno chiave per Tesla, che ha in cantiere l'apertura di due enormi impianti produttivi, il primo in Texas e il secondo nella vicina Germania, appena fuori Berlino. Nel frattempo la società californiana pensa di affiancare il Design Center di Los Angeles con un nuovo centro di questo tipo, da inaugurare però a Pechino.

Secondo quanto riportato da Reuters, il Design Center di Tesla sarebbe uno dei progetti appena approvati dal governo cinese, e la prima vettura di questo nuovo polo potrebbe essere proprio la compatta di Elon Musk da 25.000 dollari. Tutti pensavano che un centro del genere sarebbe nato a Shanghai, accanto alla Gigafactory dove Tesla ha anche aperto un certo di Ricerca & Sviluppo, sembra invece che il marchio tasterà il terreno altrove.

Inoltre le voci di corridoio parlano anche di un Tesla Design Center da aprire in Europa, magari a Berlino, a pochi passi dalla Gigafactory che gli uomini di Elon Musk stanno per mettere in funzione in Germania. Tutto da verificare per ora, del resto non dovremmo vedere niente di nuovo per almeno due anni.