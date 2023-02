Tesla vs Cina: ecco perchè Elon Musk perderà la guerra delle auto elettriche

Tesla è una delle vetture più vendute in Cina, il secondo più grande mercato per la casa automobilista di Elon Musk dopo gli Stati Uniti, ma secondo gli analisti tale successo è destinato a scemare in favore delle case locali.

L'azienda di Elon Musk ha tagliato i prezzi in Cina a inizio anno, facendo schizzare verso l'alto le vendite. Si calcola che in soli tre giorni siano state ordinate 30mila Tesla dalle parti di Pechino, ma gli esperti sono convinti che si tratti di una strategia che paghi solo nel breve e non nel lungo periodo. Tesla del resto deve guardarsi in Cina da una concorrenza a dir poco agguerrita, che sforna in continuazione nuovi modelli, che migliora i sistemi di navigazione, e che gode di un servizio clienti a dir poco impeccabile.

A complicare ulteriormente i piani di Tesla, il fatto che l'azienda offra per ora solo due modelli, la 3 e la Y, limitando quindi le scelte dei consumatori, così come sottolineato da Cui Dongshu, segretario generale della China Passenger Car Association (CPCA). "La sua lentezza nel rispondere alle preferenze dei consumatori cinesi ha portato a un posizionamento molto passivo di Tesla che si affida a pochi mezzi come la riduzione dei prezzi per rimanere competitiva", ha aggiunto lo stesso. Ma del resto anche Elon Musk ha spiegato che i concorrenti di Tesla saranno i cinesi, e la Cina è il mercato dove l'elettrico va per la maggiore nel mondo, così come confermato dai numeri del 2022.

Fra le case sulla cresta dell'onda vi è in particolare BYD, pronta a lanciare un'elettrica da 8.000 euro, e che lo scorso anno ha superato Tesla per volume di venditi globali con più di 60 diverse versioni di veicoli elettrici e ibridi. Come dimenticare poi Nio, azienda più piccola ma non per questo meno ambiziosa, che offre invece sei modelli e ne lancerà altri 5 nel corso del 2023. "L'invecchiamento della linea di prodotti è un vero problema per Tesla", ha affermato Yale Zhang, amministratore delegato della società di consulenza Automotive Foresight con sede a Shanghai.

"Una volta che BYD e altre startup di veicoli elettrici abbasseranno i prezzi, l'effetto delle riduzioni dei prezzi di Tesla potrebbe svanire in un batter d'occhio". Un altro punto in sfavore di Tesla riguarda il sistema di navigazione che in Cina riceve aggiornamenti troppo lenti secondo gli automobilisti, e soprattutto riporta spesso e volentieri degli errori sulle strade cinesi.

Infine c'è un aspetto patriottico con gli automobilisti cinesi che preferisco acquistare un prodotto locale piuttosto che uno straniero: "Sono sempre stato più propenso ad acquistare un marchio di veicoli elettrici nazionale per l'industria nazionale", è il commento di Lin Wenwei, acquirente 50enne mentre affianca il figlio nell'acquisto di una vettura BYD.