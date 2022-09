Tesla vola negli USA ad agosto: market share raddoppiato

Nel 2021 Tesla ha avuto numeri record portando a casa una crescita encomiabile sia nelle vendite che nella produzione. La presenza del brand di Palo Alto nel mercato globale è sempre più importante, e a quanto pare il trend è stato confermato anche per lo scorso mese di agosto.

Secondo l'ultimo report pubblicato da TrueCar, il marchio di Elon Musk ha avuto una crescita nelle vendite del 105,8 percento rispetto ai primi otto mesi dello scorso anno. Nello specifico, ad agosto Tesla ha venduto ben 47.629 veicoli sul suolo americano facendo segnare un +11 percento rispetto al mese di luglio, per cui Tesla affronta una domanda mai così alta.

Se prendiamo invece in considerazione il market share, Tesla è passata da 2,1 percento di un anno fa al 4,1 percento di quest'anno. Interessante il fatto che il brand abbia agguantato marchi come Subaru, Volkswagen o Nissan, anche se colossi come General Motors e Toyota sono ancora lontanissimi: fanno segnare rispettivamente il 16,4 e il 14,8 percento di market share.



TrueCar ha commentato i dati in questo modo:"Agosto ha confermato le nostre previsioni: l'industria si trova presso un punto di svolta. Stiamo assistendo a mesi consecutivi di incremento nell'erogazione di incentivi, mentre i prezzi delle transazioni normali si ammorbidiscono. Anche l'inventario cresce, così come le vendite in leggero aumento."



In attesa di ulteriori dati, eventualmente utili a confermare o a smentire il trend, ci teniamo a chiudere con un avvertimento per Elon Musk: VW vuole superare Tesla nel campo delle EV con milioni di esemplari da vendere ogni anno.