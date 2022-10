Tesla, mai vista una produzione così in Cina: ben 83mila veicoli a settembre!

Dopo avere chiuso il trimestre migliore di sempre con numeri da record, Tesla può gioire ancora una volta dei risultati del Q3 2022 in seguito a una conferma importante: la produzione di veicoli Tesla in Cina è salita a 83.000 unità a settembre, cifra che lo rende il migliore mese nella storia del marchio.

Secondo le analisi pubblicate dalla China Passenger Car Association (CPCA) per il mese scorso, infatti, gli stabilimenti cinesi del colosso di Elon Musk hanno prodotto per l’esattezza 83.135 veicoli elettrici, contro i 28.000 veicoli a luglio e 77.000 ad agosto. In altre parole, la Cina ha contribuito con circa 188.000 veicoli ai risultati di Tesla nel terzo trimestre, un numero tutt’altro che indifferente.

La stessa divisione cinese di Tesla ha dichiarato: “Le vendite record di auto Tesla prodotte in Cina hanno mostrato che i veicoli elettrici hanno guidato la tendenza della mobilità”. Il risultato raggiunto sarebbe dovuto a un aggiornamento della capacità di produzione nelle fabbriche dopo la chiusura della Gigafactory di Shanghai a causa delle restrizioni COVID-19. Questi nuovi numeri, pertanto, sembrano essere soltanto l’inizio di un periodo di maggiore produzione dovuto alle migliorie degli impianti. Chissà se Tesla si supererà ancora una volta nel corso del 2023!

In tutto ciò, Tesla ha confermato l’avvio della produzione del camion elettrico Semi.