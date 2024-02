Tesla, violato il sistema di infotainment e di ricarica: ricco bottino per gli hacker

Durante l'evento Pwn2Own a Tokyo, un gruppo di hacker etici ha avuto successo nell'attacco a una Tesla, guadagnando un premio di almeno 450.000 dollari. Gli hacker sono riusciti a compromettere il sistema di infotainment della Tesla e ad assumere il controllo delle stazioni di ricarica.

Teniamo presente che tutto ciò si trattava di una sorta di "competizione a premi" per verificare la vulnerabilità dei sistemi Tesla organizzata da Pwn2Own, società specializzata in cybersecurity nel settore automobilistico. Ciò alla prova la sicurezza dei sistemi elettronici delle auto connesse, in questo caso delle Tesla.

Anche se la Tesla Model S vanta un bel 98% di punteggio per quanto riguarda la sicurezza "fisica" con una votazione ufficiale di ENCAP, Il team Synacktiv, che ha partecipato all'evento, ha identificato vulnerabilità nel sistema di infotainment e ha dimostrato la possibilità di prendere il controllo delle stazioni di ricarica. La Tesla è stata scelta come bersaglio per evidenziare le potenziali vulnerabilità nel suo sistema di sicurezza.

Questa non è la prima volta che Tesla è oggetto di test di sicurezza. Già nel 2022, alcuni hacker erano riusciti ad avviare una Tesla Model 3 in soli due minuti da remoto utilizzando un difetto di funzionalità che consentiva l'avvio senza la chiave appropriata. Questo "incidente" provocato sottolinea l'importanza della continua attenzione che è necessaria riversare sulla sicurezza informatica nel settore automobilistico, specialmente con l'aumento delle auto connesse e dei sistemi di infotainment avanzati.

Di questo ne sa qualcosa Range Rover, la cui tecnologia keyless sarebbe facilmente raggirabile e che, tra i malviventi, si sia diffusa una vera e propria metodologia consolidata per rubare agevolmente i SUV Range Rover per poi esportarli in paesi esotici o usarli per i loro preziosissimi pezzi di ricambio. A causa di questo problema le polizze assicurative per le Range Rover sono schizzate alle stelle, con utenti che si sono trovati costretti a rivendere la propria auto ad un prezzo molto inferiore a quello d'acquisto.