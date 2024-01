Tesla vince anche 'l'Oscar': è l'auto elettrica che appare di più nei film

Che Tesla sia ormai un fenomeno mondiale lo si capisce chiaramente anche dal numero di volte che la vettura di Elon Musk è apparsa negli ultimi anni nei film, ed in particolare nelle pellicole hollywoodiane.

Secondo una ricerca effettuata da Auto Trader UK, la casa automobilistica americana vince a mani basse 'l'Oscar' tenendo conto che le sue vetture sono quelle che più si vedono nei film a stelle e strisce, e solo la Nissan Leaf, che ha venduto più di un milione di auto al mondo, tiene il passo.

Nel dettaglio l'elettrica che va più di moda negli Studios è la Tesla Model S con ben 419 apparizioni e un tempo trascorso davanti allo schermo pari al 24%. Seconda posizione per la sopracitata Leaf con 194 apparizioni e il 19% di tempo.

Sul gradino più basso del podio troviamo un'altra Tesla, leggasi la Model 3, svelata di recente nel nuovo modello, che ha accumulato 167 apparizioni e l'8% di tempo sullo schermo. Infine medaglia di legno per la Model X con 149 apparizioni e il 26% di tempo.

Da segnalare anche la presenza di un'altra Tesla, la prima storica Roadster, vistasi 46 volte ma con ben il 37% di tempo sullo schermo, oltre alla Tesla Model Y al nono posto. A completare la Top 5 troviamo la BMW i3 davanti alla Renault Zoe, mentre al settimo posto, al pari della Roadster, spazio alla Hyundai Ioniq.

Decima posizione per l'Audi e-tron, davanti alla Volkswagen ID.3 e alla Jaguar I-PACE. A seguire la Kona, la Porsche Taycan, la Honda e, la Golf elettrica, la ID.4, la Polestar 3, la Nissan e-NV200 e infine, a chiusura della classifica delle 20 auto green più viste sul grande e piccolo schermo, la e-tron Sportback.

Erin Baker, direttore di Auto Trader, ha commentato tale classifica così: “Ciò che vediamo sullo schermo ha un potere significativo nell’influenzare le nostre scelte di vita e quindi anche le nostre grandi decisioni di acquisto. Ciò è particolarmente vero per le auto, con i riflettori dello schermo che riescono a far sembrare le auto più eleganti e attraenti che mai. Siamo entusiasti nel vedere che così tanti veicoli elettrici siano apparsi in spettacoli estremamente popolari e film di successo, un’esposizione cruciale per contribuire ad aprire la strada verso un futuro più verde, e innescare un passaggio collettivo verso i veicoli elettrici”.