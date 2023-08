Tesla, video contro autopilot: 'Non ha riconosciuto che alla guida vi fosse un orsetto'

Tornano i video che mettono nel mirino il sistema di autopilot di Tesla, la famosa guida autonoma che per Elon Musk sarà migliorata entro il 2023, e che da tempo è finito sotto la lente di ingrandimento di critici, addetti ai lavori, agenzie americane e soprattutto detrattori.

Pochi mesi fa aveva fatto scalpore il video contro la guida autonoma di Tesla trasmesso durante il Superbowl, ed è invece recente quello messo insieme (e con molta meno eco), da parte dei ragazzi di Dawn Project e gli youtuber AI Addict.

Ebbene, per testare il sistema si è deciso di apporre un piccolo peso acquistato su Amazon al volante, di modo da eludere l'autopilot, facendogli credere che vi fossero le mani sul volante. Inoltre, è stato posizionato un altro peso da 30 libbre sul sedile del conducente, appoggiando poi oggetti casuali come ad esempio un grande orsacchiotto di pezza nonché un pallone gonfiabile. A quel punto è stato attivato il sistema di guida autonoma per vedere cosa sarebbe accaduto.

Il primo test è stato condotto con un orsacchiotto, e Tesla, “fregata” dai vari pesi apposti, non ha riconosciuto la non presenza umana, guidando senza problemi. Dopo di che i tester hanno simulato la presenza sulla strada di una bambina, trascinando una bambola da un ciglio all'altro della carreggiata per cercare di capire come avesse reagito il sistema di guida autonoma: purtroppo la Tesla non si è fermata, travolgendo la bambola di pezza.

Nel secondo test è stato invece utilizzato un unicorno gonfiabile, mentre nel terzo test è stato apposto solo il peso sul sedile del guidatore e in entrambi i casi il sistema di Full Self-Driving ha continuato a funzionare senza comunque riconoscere la bambola di pezza in mezzo alla strada.

Ovviamente si tratta di un filmato che potrebbe essere contestabile in vari punti a cominciare dal tentativo di “fregare” l'auto pilot posizionando vari pesi, per arrivare alla bambola di pezzo utilizzata per simulare una bimba in mezzo alla strada, che probabilmente non è stata riconosciuta, ma giustamente dirà qualcuno.

E' anche vero che non dovrebbe essere così facile eludere il sistema di guida autonoma e nel contempo, la vettura dovrebbe riconoscere in ogni caso qualsiasi ostacolo sulla strada, indipendentemente che lo stesso sia animato o meno.