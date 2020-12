Tesla viaggia in Autopilot col conducente addormentato: ecco l'accusa

Le Tesla offrono ai proprietario una quantità di funzionalità quasi soverchiante, soprattutto per quanto concerne guida autonoma e sistemi di assistenza alla guida. Questo però non può e non deve portare gli automobilisti a sentirsi deresponsabilizzati mentre si trovano al volante.

Purtroppo però non sempre le cose vanno come dovrebbero, e di recente si è verificata una situazione parecchio controversa: un uomo è stato accusato di essersi addormentato mentre si trovava a bordo della propria Tesla, lanciata in autostrada in modalità Autopilot ad una velocità persino superiore a quella consentita.

Secondo gli esperti in materia si tratterebbe della prima istanza legale del suo tipo, anche se non è affatto la prima volta che un individuo si appisola sul posto del guidatore. A ogni modo, anche se le Tesla costruite nel corso degli ultimi anni si comportano alla grande in modalità Autopilot sulle autostrade, è comunque altamente sconsigliato nonché proibito per legge lasciare all'intelligenza artificiale ogni onere, pertanto il conducente è obbligato a restare attivo e a prendere il controllo del mezzo in qualunque momento.

La compagnia californiana, tra le altre cose, prova ad evitare situazioni del genere richiedendo agli automobilisti di applicare, a intervalli regolari, una leggera sterzata al volante. Anche in questo caso alcuni furbetti hanno aggirato il sistema legando oggetti alla corona, ma non sappiamo se sia questo il caso specifico.

Secondo Global News, il protagonista della vicenda sarebbe stato beccato in flagrante sulla Highway 2 tra Edmonton e Calgary, in Canada, nel corso di quest'ultima estate, ed è chiamato a recarsi in tribunale all'inizio del 2021 per rispondere delle sue azioni.

Nel frattempo, avviandoci a concludere, vogliamo rimandarvi ad un altro automobilista che ha provato a sfruttare la guida autonoma Tesla a suo vantaggio. L'individuo l'ha attivata durante un esame per il rinnovo della patente, ma l'ispettore lo ha colto con le mani nel sacco.