Tesla ha venduto Wiferion: addio ricarica wireless per auto? Forse c'è ancora speranza...

A giugno 2023 sembrava proprio che Elon Musk fosse interessato alla ricarica wireless per auto, Tesla infatti aveva fatto acquisti e si era accaparrata la società Wiferion, specializzata nel wireless charging per EV. Ora Wiferion è di nuovo in vendita...

Per essere ancora più precisi, la tedesca Wiferion sarebbe già stata venduta da Tesla. La società esperta in ricariche wireless sarebbe finita di un’altra società tedesca, la Puls Power, specializzata invece nella creazione di binari elettrificati. Finisce dunque il sogno di Tesla in merito alla ricarica senza fili? Le auto del marchio non avranno mai la ricarica induttiva?

Non proprio... quella di Tesla potrebbe essere stata una semplice mossa di marketing, sembra infatti che gli ex-ingegneri della Wiferion resteranno presso la società californiana, non fanno parte dell’accordo di vendita. È probabile dunque che Tesla non abbia affatto accantonato l’idea di ricaricare wireless i propri veicoli, mantenendo gli ingegneri Wiferion in grado di sviluppare la tecnologia.

Ricordiamo che non sempre le idee e i prototipi arrivano alla commercializzazione di massa: nel 2015 la stessa Tesla aveva creato un robot capace di cercare la porta di ricarica della Model S e connettere la vettura alla rete, il dispositivo però non è mai stato venduto al pubblico (anche un utente americano aveva creato un robot di ricarica con un Raspnerry Pi 4). Lo stesso potrebbe accadere con la ricarica wireless, nonostante l’uscita di un’immagine che vede una Tesla ricaricarsi senza fili all’interno di un garage - spuntata sul web poco prima dell’acquisto di Wiferion. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi.