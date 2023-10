Tesla ha venduto più di 430.000 auto nel Q3 2023: nessun record questa volta

Mentre attendiamo che l’UNRAE pubblichi i dati di vendita italiani relativi a settembre 2023, Tesla ha già diffuso i suoi dati, quelli relativi al Q3 2023, questa volta però non c’è stato alcun record.

Con Tesla le cose funzionano spesso al contrario: non c’è notizia quando si raggiunge un record, c’è quando lo si manca. Proprio questo è successo nel Q3 2023, con il produttore californiano (che ormai ha spostato la sua sede legale in Texas) che ha consegnato 435.059 unità fra Model 3, Model Y, Model S e Model X. Rispetto alle previsioni, i dati del Q3 2023 si sono rivelati più bassi di circa 20.000 unità, il record precedente invece - fissato nel Q2 2023 - vede 466.140 auto vendute.

Guardando i dati con maggiore attenzione, abbiamo 13.688 Model S/Model X prodotte e 15.985 unità vendute, impressionanti invece - come al solito - i numeri relativi a Model 3 e Model Y: 416.800 vetture prodotte, 419.074 immatricolate. In totale abbiamo dunque 430.488 unità prodotte dalle cinque fabbriche Tesla sparse per il mondo, 435.059 invece le auto consegnate ai clienti.

Il fatto che Tesla abbia mancato un nuovo record deve fare in qualche modo preoccupare Elon Musk e soci? Non proprio, anzi, un calo in questo Q3 era fisiologico. La Giga Shanghai è rimasta bloccata per un breve periodo di tempo al fine di aggiornare le linee e prepararle alla produzione della nuova Tesla Model 3 2024 che abbiamo visto dal vivo. Moltissimi utenti inoltre hanno aspettato a piazzare il loro ordine proprio in vista dell’uscita del nuovo modello di Model 3, siamo dunque sicuri che il Q4 2023 saprà dare grandi soddisfazioni a Tesla - che già a partire da ottobre consegna il restyling della Model 3. Per saperne di più ecco quanto costa la nuova Tesla Model 3 e quando viene consegnata. Ricordiamo che Tesla deve ancora iniziare le consegne del suo Cybertruck, Q4 2023 e Q1 2024 saranno mesi particolarmente interessanti...