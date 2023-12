Tesla, in vendita anche il Cybertruck ufficiale per i bimbi

Piaccia o meno il design, che Tesla Cybertruck costituisca una piccola innovazione sotto il punto di vista nell'immaginario collettivo attorno al concetto di pick up moderno non vi era alcun dubbio. Il colosso guidato da Elon Musk vuole dettare nuovi standard estetici anche attraverso i giochi per bambini.

Con questo Cybertruck formato mini infatti l'idea è quella di entrare prepotentemente anche nella testa dei più piccoli. Di esempi simili ne abbiamo visti un'infinità nel corso degli anni: da Mercedes a Ranger Rover fino a Lamborghini, le aziende sanno benissimo che parte del processo di branding è costituito dai giocattoli. In occasione della giornata mondiale dei gatti Tesla realizzò anche un trasportino personalizzato.

Questa riproduzione per i più piccoli ricalca fedelmente i canoni estetici del modello riservato ai "più grandi" con le sue linee squadrate, i copri cerchi iconici e il cassone posteriore. E' presente inoltre un sedile regolabile per assicurare il massimo comfort e trazione posteriore per un'esperienza di guida dinamica (ecco cosa potrebbe succedere se Tesla si lanciasse nel segmento delle key cars).

Alimentato da una batteria agli ioni di litio da 22V, il veicolo offre un'ampia autonomia fino a 20 km. Il piccolo motore da 500 W raggiunge una velocità massima di 16 km/h, con integrato un limitatore di potenza che riduce la velocità massima a 8 km/h. Infine le luci anteriori e posteriori a LED non solo aggiungono un tocco moderno al design, ma migliorano anche la visibilità. L'età consigliata da parte del produttore va dai 6 ai 12 anni.