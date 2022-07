Tesla può vendere le Model Y di test prodotte a Berlino a inizio 2022

Elon Musk ha inaugurato ufficialmente la Tesla Giga Berlin solo il 22 marzo scorso, già da settimane prima però l'impianto era perfettamente in grado di assemblare automobili. Ora le Model Y di test potranno essere vendute al pubblico.

Il CEO di Tesla stava combattendo questa battaglia da settimane e ora sembra averla spuntata. Come vi abbiamo raccontato nel gennaio 2022, la società californiana era stata autorizzata ad assemblare le sue prime 2.000 Model Y, senza però poterle vendere al pubblico. Unità che Tesla avrebbe destinato ai test drive o agli show-room, in ogni caso uno spreco enorme - considerando che poi alle prime 2.000 unità se ne sono aggiunte delle altre, ancor prima che la fabbrica potesse aprire ufficialmente i battenti.

Tutti soldi andati potenzialmente in fumo che ora Tesla potrà recuperare, almeno in parte. L'azienda è stata infatti autorizzata a vendere le Model Y tedesche "di test", assemblate prima dell'apertura della Giga Berlin. Non conosciamo il numero esatto dei modelli disponibili ma parliamo di migliaia di unità, una vera manna dal cielo per Tesla che ha sofferto non poco la crisi nel secondo trimestre del 2022.

Queste le parole di Thomas Frey del LfU, lo State Office for the Environment dello Stato di Brandeburgo: "Tesla è libera di vendere i modelli di pre-produzione se questi rispettano gli standard qualitativi del mercato". Di certo non saranno cifre da capogiro per un'azienda che vende 250.000-300.000 vetture a trimestre, il Q3 2022 ne trarrà in ogni caso giovamento.