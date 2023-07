Tesla potrebbe vendere la sua Guida Autonoma: Elon Musk parla con la concorrenza

Se frequentate i forum o i gruppi social del mondo automotive avrete sicuramente sentito la frase “Tesla è avanti di almeno un decennio rispetto agli altri”. Magari non sarà un decennio ma in alcuni campi Elon Musk è effettivamente in vantaggio, pensiamo alla Guida Autonoma per esempio, che ora potrebbe esser concessa in licenza ad altri brand.

Si tratta di una notizia clamorosa confermata dallo stesso Elon Musk: il CEO di Tesla ha dichiarato di aver iniziato delle trattative per cedere la sua tecnologia di Guida Autonoma (conosciuta negli USA come Full Self Driving) in licenza ad altri automaker. Nello specifico Musk ha parlato di “major automaker”, dunque significa che probabilmente si tratta di autentici colossi, non marchi secondari o emergenti.

Ford e GM monteranno il connettore di ricarica Tesla a partire dal 2025, nonostante questo però non pensiamo che si tratti di questi due produttori. Ford ha attualmente sul mercato uno dei migliori sistemi di guida autonoma (i migliori sistemi di assistenza alla guida secondo CR), il Blue Cruise, forse non ha bisogno della tecnologia di Elon Musk - forse. GM ha la tecnologia Cruise, con auto senza conducente che già si muovono in alcune città degli USA.

Tuttavia, seppur molto avanzate, alcune tecnologie in mano ai concorrenti si fermano al Livello 2 o al Livello 3; Elon Musk sta tramando qualcosa di ben più grande, visto che lui parla di Guida Autonoma di Livello 4 e Livello 5, cosa che potrebbe far gola a praticamente tutti i top player del mercato attuale. Ne abbiamo già parlato in passato: la Guida Autonoma di Tesla ha una marcia in più che nessun altro può a oggi vantare, ovvero una collezione di dati sterminata (ecco perché Autopilot è irraggiungibile), proveniente da tutti i milioni di veicoli Tesla sparsi per il mondo. Nessun automaker concorrente può vantare la stessa mole di dati, la Guida Autonoma di Elon Musk è dunque basata su un training molto corposo e avanzato, ad altri brand potrebbero servire anni per mettersi in pari, se non decenni. Ottenere la Guida Autonoma Tesla sotto licenza coprirebbe il gap in una manciata di secondi, basterebbe una firma su un foglio... per l’azienda californiana inoltre si aprirebbe un ulteriore business dopo quello delle automobili, dei pannelli solari, delle batterie di accumulo e delle ricariche ai Supercharger.

Vedremo cosa succederà, per ora i dialoghi sono al loro “stato embrionale”, probabilmente passeranno mesi prima che qualcuno riesca effettivamente ad acquistare in licenza il Full Self Driving, con Musk però è facile rimanere sorpresi...