Tesla sta vendendo Model 3 2021 con batterie del 2017: hanno meno autonomia

Un nuovo, strano caso sta coinvolgendo Tesla negli USA - al momento infatti non abbiamo riscontrato lo stesso fenomeno con le auto in Italia. Sembra che l'azienda di Elon Musk stia vendendo delle Model 3 2021 con Battery Pack del 2017, che possono offrire un range inferiore a quello promesso.

Tesla sta vendendo nella sua sezione Pronta Consegna del sito americano delle nuove Model 3 2021 che però nascondono un dettaglio interessante: visitando la pagina con tutti i dettagli tecnici delle vetture esce un pop-up di avvertimento. Sembra che siano delle auto "demo", che Tesla ha probabilmente utilizzato per i test drive e che ora ha intenzione di vendere, anche per far salire in alto l'asticella delle consegne del trimestre in corso - dopo la famosa mail in cui Elon Musk ha cambiato rotta sulle consegne a tutti i costi.

Ebbene questo è il messaggio che appare navigando sul sito Tesla: "Avviso sull'autonomia. Questo veicolo è stato costruito con un Battery Pack assemblato all'inizio del 2017 e la capacità delle celle può essere differente a causa della loro età. È possibile che il range reale dell'auto sia inferiore fino al 12% rispetto all'autonomia ufficiale riportata nella scheda tecnica". Non tutti i modelli "demo" presentano questi Battery Pack datati, dunque l'unica cosa che può fare un utente in fase di acquisto è controllare che esca (o meno) questo disclaimer in fase di scelta.

Nel frattempo ovviamente negli USA è scoppiata la polemica, anche perché non è chiaro se Tesla applica a queste batterie la stessa garanzia riservata a quelle nuove, ovvero 8 anni oppure 160.000 km. Aspettiamo di saperne di più. Questa non è la sola "grana" che riguarda Tesla in questo periodo: sembra che la Giga Berlin sia bloccata a causa di un problema burocratico.