Tesla vende ufficialmente wrap per Model 3 e Model Y: prezzi e colori

Elon Musk è un uomo che ama fare promesse. Lui crede davvero in quel che dice, anche se spesso la realtà non gli permette di ottenere tutto nei tempi previsti. In passato ha ad esempio promesso un Tesla Paint Shop per personalizzare le auto: non siamo ancora a quel punto ma l’azienda ha iniziato a vendere wrap.

Tesla ha iniziato a vendere dei wrap per Model 3 e Model Y in sette diverse colorazioni attraverso il suo Shop Online e l’app per smartphone, almeno negli USA. Anche se non piacciono a molti utenti, i wrap possono essere una soluzione veloce ed economica per cambiare colorazione alla propria vettura. Non è un’operazione complicata come riverniciare l’intera carrozzeria, inoltre un wrap va a proteggere la vernice originale.

Tesla è sempre stata abbastanza carente in quanto a colorazioni offerte al pubblico, di fatto non ha mai offerto più di cinque colorazioni a listino. I colori magari sono stati aggiornati con il tempo, di recente ad esempio sono arrivati l’Ultra Rosso e il Grigio Stealth, anche a bordo di nuova Tesla Model 3 2024 vista a Milano, con i wrap però è possibile fantasticare un po’ di più...

Un wrap in colorazione trasparente, utile a mostrare e a proteggere la vernice originale, costa 5.000 dollari. È disponibile sia in finitura lucida che satinata, non va a proteggere però gli interni colorati delle portiere. Su questo fronte i wrap colorati sono più completi, infatti costano fra i 7.500 e gli 8.000 dollari, a seconda della colorazione. Nella cifra è inclusa l’installazione presso un Tesla Service Center autorizzato. Passiamo così ai colori: per 7.500 dollari è possibile avere lo Slip Grey, il Satin Ceramic White e il Satin Stealth Black, costano invece 8.000 dollari il Glacier Blue, il Forest Green, il Satin Rose Gold e il Crimson Red. Speriamo che il servizio arrivi presto anche in Italia: non sembra molto economico ma è un modo per dare un calcio alla “noia” della palette colori originale e per proteggere la vernice in maniera ufficiale.